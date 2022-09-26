Залужный рассказал о двух главных целях ВСУ в начале войны с РФ

Сентябрь, 26 в 20:44

В начале полномасштабной войны в Украине стратегическими целями для Генштаба ВСУ было не допустить оккупирования Киева, а также нанести максимальные потери врагу за счет растяжения его линий снабжения.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью изданию TIME.

– Мы не могли допустить падения Киева. И по всем другим направлениям мы должны были пролить их кровь, даже если в некоторых местах это требовало потери территории, – сказал генерал.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что его удивили ошибки командования РФ в начале войны, в частности когда противник сталкивался с сильным сопротивлением или терял способность пополнять запасы, он не отступал и не менял подход.

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– Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивающий меня сценарий, – говорит Залужный.

К слову, Time посвятил обложку нового номера и статью Залужному.