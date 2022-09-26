Сентябрь, 26 в 14:12

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что России будет проблематично собрать заявленные 300 тысяч резервистов.

Об этом Жданов рассказал в эфире телеканала Freedom.

По его словам, российское командование в ближайшее время сможет собрать не более 100 тысяч. Для этого понадобится месяц или больше.

Сейчас смотрят

— Мобилизационная система в Российской Федерации на сегодняшний день способна “перерабатывать” порядка 100-130 тыс. раз в полгода… Первые партии мобилизованных уже готовят к отправке на фронт. Они по качеству, как пушечное мясо. Но ими будут затыкать дыры на всей линии фронта. Есть части подразделений, где осталось около 30% личного состава, — отметил Олег Жданов.

Он подчеркнул, что российский президент Путин хочет спасти фронт любой ценой. По данным западных разведслужб, в России хотят призвать 1,2 млн человек. То есть, призыв будет рассчитан на четыре волны.

— Но это будет как во время Второй мировой войны — просто закидать телами. Просто посадить кучу народа в окопы для того, чтобы мы не могли наступать, — считает военный эксперт.

Он также не исключает, что Путин в случае неудачи, будет разыгрывать карту угрозы нанесения ядерного удара.

При этом он подчеркнул, что не стоит забывать об ответном ударе Запада по “центрам принятия решений в России”. Кроме того, применение Путиным ядерных ракет по Украине повлечет не только ответный удар, но полное обрушение экономики РФ.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что из определенных источников поступает информация, что президент России Владимир Путин хочет до 15 ноября закончить войну в надежде на капитуляцию Украины.

Фото: ГУР Минобороны