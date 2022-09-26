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Факты / Україна

ВСУ отбили все атаки врага и нанесли 20 ударов по войскам РФ — Генштаб

Ольга Тетеріна, редактор ленты
ВСУ отбили все атаки врага и нанесли 20 ударов по войскам РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла около 20 ударов по армии РФ. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию ЗРК, два подразделения ракетных войск и артиллерии, три склада с боеприпасами, – отметили в Генштабе.

Кроме того, ВСУ удалось отбить вражеские атаки в районах населенных пунктов Спорное, Соледарь, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

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Источник: Генштаб ВСУ
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