Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

8 человек уехало без ног, без рук: оккупант о ситуации на фронте

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Російські військові_військові РФ_армія Росії_військові Росії

Военнослужащий РФ в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказывает отцу об окружении ВСУ.

— Нас вчера, так скажем, раз*бали очень сильно. Восемь человек уехало без ног, без рук. Все живы, но ранены, восемь человек у нас забрали вчера. Неизвестно, что происходит, говорят, что мы то ли в окружении, то ли хрен пойми где. Сейчас непонятная херня происходит, — говорит оккупант.

Также он просит отца не идти воевать, а уклониться от мобилизации, чтобы не попасть в Украину.

— Мобилизация мобилизацией, пап, понимаешь, вчера три снаряда, и третий восьмерых забрал, понимаешь? — говорит он.

Кроме того, российский солдат говорит, что уже списки есть в рамках мобилизации, на что отец отвечает:

Сейчас смотрят

— Если принесут повестку, уже ничего ты не решишь.

Читайте
В России военкомы начали опечатывать двери людей, которые их не пустили

Фото: СС

Источник: ГУР
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка