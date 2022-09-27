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Факты / Україна

Зачем РФ сломала то, что не работало: эксперт об утечке газа на СП-1 и 2

Валентина Летяк, редактор ленты
Вадим Денисенко
Фото: УНИАН

Падение давления и утечку газа на российских газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает делом рук самой РФ.

– Поломка Северных потоков – это попытка переключить внимание россиян с мобилизации и ржавых автоматов на более глобальную повестку. И попытаться еще раз поднять ставки. Россияне сломали то, что и так не работало, а теперь обвинят в этом Запад, – подчеркнул он.

По его мнению, теоретически, теперь РФ может останавливать нашу ГТС и еще больше угрожать ядерным оружием.

– У меня есть такое ощущение, что сейчас россияне попытаются вбросить в наше информпространство какую-нибудь дезу для внутреннего пользования. Поэтому нужно быть осторожными, – отметил эксперт.

По его словам, сейчас все это выглядит, “как попытка консолидации россиян вокруг идеи так называемой народной войны”, то есть дать им понимание, за что они воюют.

Сейчас смотрят

– Главная угроза для нас сейчас: позиция Запада по поводу предоставления нам тяжелого оружия на фоне этой истерии и попыток россиян “перенести” войну на территорию ЕС. Все остальное – второстепенно, – подытожил Денисенко.

В Германии также подозревают, что утечка газа, произошедшая на днях на российских трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 – следствие спланированной диверсии.

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