Сентябрь, 27 в 21:01

В Харькове прогремели взрывы.

За минуту до начала взрывов в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

По информации Суспільне Харків, в некоторых районах города пропал свет.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил обстрел Харькова.

— Оккупанты нанесли удары по Харькову, — написал он, но никак не комментировал обесточивание в городе.

Он также обратился к жителям города с призывом не игнорировать сигналы тревоги.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия сначала трижды атаковала город, в результате чего в некоторых районах Харькова пропал свет. После чего отдельны сообщением добавил, что по городу была совершена новая атака.

— Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется, — написал он.

Терехов добавил, что энергетики и коммунальные службы города работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан.

Олег Синегубов добавил, что после ударов оккупантов на местах работают все профильные службы, но иногда наблюдаются перебои с электроснабжением и сбои в связи с линией вызова экстренной помощи по номеру 103.

Он отметил, что сейчас медики готовы принимать вызовы по номеру 112.

Глава ОВА тоже сообщил, что данные о пострадавших пока отсутствуют, но этот вопрос находится в процессе уточнения.