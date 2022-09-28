Оккупанты нанесли удары по Харькову, часть города обесточена
В Харькове прогремели взрывы.
За минуту до начала взрывов в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
По информации Суспільне Харків, в некоторых районах города пропал свет.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил обстрел Харькова.
— Оккупанты нанесли удары по Харькову, — написал он, но никак не комментировал обесточивание в городе.
Он также обратился к жителям города с призывом не игнорировать сигналы тревоги.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия сначала трижды атаковала город, в результате чего в некоторых районах Харькова пропал свет. После чего отдельны сообщением добавил, что по городу была совершена новая атака.
— Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется, — написал он.
Терехов добавил, что энергетики и коммунальные службы города работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан.
Олег Синегубов добавил, что после ударов оккупантов на местах работают все профильные службы, но иногда наблюдаются перебои с электроснабжением и сбои в связи с линией вызова экстренной помощи по номеру 103.
Он отметил, что сейчас медики готовы принимать вызовы по номеру 112.
Глава ОВА тоже сообщил, что данные о пострадавших пока отсутствуют, но этот вопрос находится в процессе уточнения.