Сентябрь, 27 в 0:27

Вице-спикер польского Сената, член Европарламента V, VI и VII созыва Михал Каминский в интервью Суспільному рассказал об исторических вопросах в украинско-польских отношениях.

— У меня был такой подход – прощай и проси прощения. И так должно быть. Мы прощаем все, что плохо с вашей стороны и просим прощения за все, что было с нашей стороны. Это единственный подход, который возможен по всем сложным историческим вопросам, — отметил он.

По словам Каминского, политики всегда должны интересоваться историей, но брать деньги с избирателей за будущее.

– Понимаете, мне мои избиратели платят не за историю польско-украинских отношений, а за будущее и Польши и, в том числе, Украины. Ведь мы союзники. И я как политик должен заниматься будущим, а не историей, — подчеркнул он.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ Польша стала важным хабом для предоставления Украине международной поддержки, включая гуманитарную, материальную и военную помощь.

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На собственной территории Польша приняла более 2 млн украинских беженцев, преимущественно – женщин и детей, которые вынуждены спасаться от российских атак.

Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинско-польские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество с Польшей является чрезвычайно действенным.

Он заверил, что сейчас украинско-польские отношения наконец-то находятся на абсолютно чистой, искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия.