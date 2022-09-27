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Факты / Україна

РФ может приберегать часть ракет для ударов по объектам инфраструктуры зимой — ВСУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ может приберегать часть ракет для ударов по объектам инфраструктуры зимой — ВСУ
Фото: Depositphotos

Россия может приберегать часть крылатых ракет для атак по объектам критической инфраструктуры Украины зимой.

Об этом во время эфира Єдиних новин сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Мы видим, что противник перестал применять такое высокоточное оружие, как крылатые ракеты Калибр, Х-101, Искандер. Очевидно, что ракеты враг приберегает для целей, которые считает для себя стратегическими. Это объекты нашей критической инфраструктуры. Возможно, что ракеты приберегают на зиму, — сказал он.

К слову, ранее глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак  сообщил, смогут ли ВСУ успешно наступать зимой, а РФ возобновить силы для наступления.

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