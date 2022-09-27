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Факты / Україна

СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве, которая призвала в соцсетях уничтожать украинцев

Малиновская Ангелина, редактор ленты
СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве, которая призвала в соцсетях уничтожать украинцев
Фото: СБУ

СБУ задержала чиновницу Центра предоставления административных услуг (ЦНАП), которая в сети призвала уничтожать украинцев. Для этого она создала аккаунт под псевдонимом “Алена Донская”.

Также предательница призывала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддерживать оккупационные власти РФ.

Кроме того, женщина оправдывала преступления российских военных, в том числе обстрелы украинских городов и убийства гражданских. “Инфоповоды” брала из пропагандистских ресурсов РФ.

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На интернет-странице агитатора правоохранители зафиксировали 25 эпизодов, которые, по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, создают угрозу государственной безопасности Украины.

Задержанной сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве, которая призвала в соцсетях уничтожать украинцев / 5 фотографий
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Источник: СБУ
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