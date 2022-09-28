Сентябрь, 27 в 23:57

В российском плену до сих пор остаются около 800 “азовцев” – бойцов полка Азов. Среди них – более 40 женщин, в том числе и беременные.

Об этом сообщила руководитель отдела работы с пленными и их семьями патронатной службы Азова Ольга Кравченко. Она отметила, что о должной медицинской помощи в плену оккупантов речь не идет.

– В плену еще находятся более 800 “азовцев”, из них более 40 – женщины, есть и беременные… Их нужно перевозить сюда, на подконтрольную территорию, поскольку там нет никаких условий, особенно для женщин, – заявила Кравченко.

Комментируя состояние недавно освобожденных из плена бойцов, она сообщила, что почти у 90% из них диагностирована крайняя стадия анорексии.

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Кроме того, обнаружены устаревшие осколочные и огнестрельные ранения в тяжелой запущенной форме. Это связано с тем, что защитники Мариуполя не получали должного лечения ни на металлургическом заводе Азовсталь, ни, тем более, в российском плену.

– Моральное и психологическое истощение в такой стадии, что мы просто были шокированы, — подчеркнула Кравченко.

В настоящее время все без исключения освобожденные “азовцы” находятся в медицинских учреждениях, поскольку нуждаются в лечении.

– Все осколки остались у ребят внутри тела, их нужно оперировать. Есть перебитые сухожилия, устаревшие огнестрельные ранения, утрата органов зрения. То есть очень серьезные ранения, которые нужно лечить, — объяснила Кравченко.

Она также рассказала, что в плену остаются пожилые люди, у которых, кроме боевых травм, есть еще и хронические заболевания.

Заметна большая разница в состоянии здоровья пленных бойцов между первым обменом, который состоялся три месяца тому назад, и нынешним.

Как известно, 21 сентября из плена РФ удалось вернуть 215 военных, среди которых защитники Азовстали и Мариуполя, пограничники, нацгвардейцы и беременные женщины-военные.

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что Украина и ее союзники работают над обменом пленных с РФ в формате всех на всех.