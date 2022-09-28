Сентябрь, 27 в 21:27

Официальные Париж и Киев продвинулись в решении вопроса о поставках новых артиллерийских систем Caesar, которые уже успели показать эффективность в руках ВСУ на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной в украинской столице.

— Мы сегодня сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на поле боя. Я не сомневаюсь, что общими усилиями мы доведем этот контракт до успеха, и это дополнительно укрепит оборонную способность Украины, — сказал украинский министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что Украина ощущает ежедневную поддержку со стороны Франции как на политическом уровне, так и на уровне предоставления военной помощи для Украины.

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В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Франции добавила, что официальный Париж будет продолжать поддерживать Украину в военном плане.

— Я могу подтвердить продолжение такой поддержки. Да, — отметила Катрин Колонна.

Напомним, 27 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с главой французского МИД, которая прибыла с визитом в Киев. Они обсудили поставки вооружения и другую поддержку Украины.

Фото: Скриншот из видео / МИД