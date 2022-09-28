Сентябрь, 27 в 22:19

Во временно оккупированном городе Энергодар (Запорожская область) псевдореферендум о “присоединении” к РФ полностью провален.

Такую информацию обнародовала группа Информационное сопротивление, которая занимается противодействием в информационном поле внешним угрозам, возникающим перед Украиной.

– По данным группы, в оккупированном Энергодаре референдум рашистов полностью провален. В последний день “голосования” город будто вымер – люди игнорировали мероприятие, оставаясь по домам… Энергодарцы сделали все возможное для того, чтобы избежать встречи с коллаборантами из “избирательных комиссий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе были закрыты многие магазины, предприятия и учреждения, чтобы туда не приходили коллаборанты с урнами.

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Кроме того, жители города не впускали оккупантов в свои квартиры и дома: либо просто не открывали, либо через закрытую дверь объясняли, что не собираются участвовать в фейковом “референдуме” рашистов.

Ранее сегодня в ГУР Минобороны Украины информировали, что оккупанты заставляли жителей Энергодара “проголосовать” на псевдореферендуме. А отказывающимся угрожали “мобилизацией”.

На улицах города патрули российских военных наводили оружие на людей, чтобы они поставили нужную галочку в “бюллетенях для голосования”. Зафиксированы случаи, когда оккупанты заставляли голосовать за давно умерших родственников.

Людям запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию и в общем за пределы города.

Как известно, российские захватчики проводили псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Фейковые голосования проходили 23-27 сентября.

А 30 сентября в РФ может состояться обращение российского диктатора Владимира Путина. В британской разведке не исключают, что глава Кремля объявит о “присоединении” оккупированных территорий Украины к РФ.

Источник: Информационное сопротивление

Фото: Дмитрий Орлов