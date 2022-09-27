Они вас, как мясо, может тебе лучше сесть? Жена оккупанта о мобилизации и шансах вернуться живым

Сентябрь, 27 в 13:31

Военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает новости о мобилизации.

— Апатия, деморализация, х*изация. Раньше тут шутки были, типо, отсюда либо “200”, либо “300” — теперь это не шутки них*я. Короче, если нам бабки перестанут платить, то тебе придется съезжать. Потому что скоро пол России здесь будет, по 200 тысяч каждому платить не смогут. И выплачивать большие бабки за ранение тоже не смогут, — говорит жене оккупант.

На что жена сообщает, что, согласно плану президента РФ Владимира Путина, ” вы сейчас держите оборону — то есть, они едут туда, чтобы за вас держать эту оборону, а вы пойдете в бой”.

— Ну это ж, п*здец, они ж вас, как мясо. Может сесть лучше тебе, там хоть безопасней? — спрашивает жена военного РФ.

На что оккупант сообщает, что из 2000 человек их осталось немного:

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— Кто, 20 человек, бл*? Так вся война. Поэтому из 2000 человек осталось вот сколько осталось.

Также оккупант мечтает получить ранения, чтобы появилась возможность вернуться домой.