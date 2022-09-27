Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Они вас, как мясо, может тебе лучше сесть? Жена оккупанта о мобилизации и шансах вернуться живым

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает новости о мобилизации.

— Апатия, деморализация, х*изация. Раньше тут шутки были, типо, отсюда либо “200”, либо “300” — теперь это не шутки них*я. Короче, если нам бабки перестанут платить, то тебе придется съезжать. Потому что скоро пол России здесь будет, по 200 тысяч каждому платить не смогут. И выплачивать большие бабки за ранение тоже не смогут, — говорит жене оккупант.

На что жена сообщает, что, согласно плану президента РФ Владимира Путина, ” вы сейчас держите оборону — то есть, они едут туда, чтобы за вас держать эту оборону, а вы пойдете в бой”.

— Ну это ж, п*здец, они ж вас, как мясо. Может сесть лучше тебе, там хоть безопасней? — спрашивает жена военного РФ.

На что оккупант сообщает, что из 2000 человек их осталось немного:

Сейчас смотрят

— Кто, 20 человек, бл*? Так вся война. Поэтому из 2000 человек осталось вот сколько осталось.

Также оккупант мечтает получить ранения, чтобы появилась возможность вернуться домой.

— Повезет с воспалением легких уеду, бл*. Я буду молится на ранение. Тут говорю люди раненые уезжают со слезами на глазах. Под Изюмом еще когда были, там осколок кому-то в ж*пу прилетит, он *бать и смеется, и плачет, и кричит: “Мужики несите, посылку пришлю”, — ведет дальше российский солдат.

Читайте
Мобилизация скосит всех. В РФ призывают интеллигенцию и бизнесменов

Источник: ГУР
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка