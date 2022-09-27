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Факты / Україна

Зеленский встретился с главой МИД Франции – о чем говорили

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Зеленский встретился с главой МИД Франции – о чем говорили

Президент Владимир Зеленский 27 сентября встретился с главой Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

– Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую оказывает Франция все эти месяцы, – отметил Зеленский.

По его словам, Украина ожидает также четкой реакции на псевдореферендумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях.

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— Благодарен министру по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонне за визит в Украину. Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется, — добавил президент.

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Напомним, что Франция отправила в Украину следователей для помощи в расследовании военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ в городе Изюм (Харьковская область).

Фото: скриншот с видео

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