Зеленский встретился с главой МИД Франции – о чем говорили
Президент Владимир Зеленский 27 сентября встретился с главой Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонной.
Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.
– Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую оказывает Франция все эти месяцы, – отметил Зеленский.
По его словам, Украина ожидает также четкой реакции на псевдореферендумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях.
— Благодарен министру по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонне за визит в Украину. Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется, — добавил президент.
Напомним, что Франция отправила в Украину следователей для помощи в расследовании военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ в городе Изюм (Харьковская область).
Фото: скриншот с видео