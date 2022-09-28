Сентябрь, 28 в 19:14

В России и временно оккупированных ею частях областей Украины идет так называемая частичная мобилизация. Уже известны случаи призыва людей с инвалидностью, онкобольных или многодетных родителей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта. Нередки случаи мобилизации людей с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и людей старше шестидесяти лет, — отметили в Генштабе.

Из-за неготовности реализации мер мобилизации в Белгородской и Ростовской областях, новоприбывшие вынуждены за свой счет покупать зимнюю форму, одежду и средства защиты.

Сейчас смотрят

Также сохраняется тенденция уклонения от мобилизации. На временно оккупированной территории Крыма мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу РФ, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР