Сентябрь, 28 в 19:50

Тата Кеплер и Наталья Лелюх – одни из самых известных украинских волонтеров. Между их именами смело можно ставить дефис, потому что все, что они сейчас делают на волонтерском фронте — все бок о бок.

До 24 февраля Тата Кеплер – успешная менеджер сети столичных баров, а еще известный волонтер, помогавшая армии все восемь лет войны.

Наталья Лелюх – один из самых востребованных в столице гинекологов, медицинский блогер с многочисленной аудиторией. Сегодня они занимаются доставкой тактической медицины на фронт, и оказывают медицинскую помощь гражданским в освобожденных от россиян селах.

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За более чем полгода войны объехали свыше сотни сел в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Это отдаленные села, где у людей разбомблено все имущество, туда, куда врачи не могут доехать.

Факты ICTV взяли это интервью 2 сентября, когда Наталья и Тата только что вернулись из серой зоны на Харьковщине, когда часть региона еще оставалась под оккупацией армии РФ.

– Действительно, есть те места, куда не доезжает никто, куда не доезжает система. Последний наш выезд в Харьков это еще раз доказал. Это села, в которых по шесть месяцев не было электричества. Потому что они находятся на зоне разграничения, там постоянно идут бои. А потому не было врачей, никто не мог доехать. Там живут люди с сахарным диабетом, которым нужно колоть инсулин, – замечает Наталья.

В первый раз мы побывали в гуманитарном штабе Натальи и Таты в середине апреля. Волонтерам тогда как раз открыли дорогу в освобожденную Киевщину, где орудовали рашисты. За день приходилось рассортировывать десятки коробок с лекарством, прежде чем отправиться в путь на раздачу. Уже тогда Наталья объяснила, почему она это делает.

— Я, например, против, чтобы волонтеры, которые ездят по тем городам, которые освобождены, чтобы они ездили с лекарствами. Объясню, почему. Или они берут с собой медика и вместе с ним развозят лекарство, или оберут запрос у местного медика, который говорит, что по факту нужно. Потому что любая таблетка может принести как пользу, так и вред, – добавила Наталья.

Нет такого слова, чтобы описать войну в Украине. Истории волонтеров Таты Кеплер и Натальи Лелюх / 5 фотографий

По ее словам, она очень хорошо помнит, что давала короткое интервью, так и не вышедшее в 2014 году. К ней пришли журналисты и спросили: зачем ты это делаешь?

Тогда она ответила, что делает это ради себя. Сейчас ничего не изменилось. Наталья не хочет говорить, что никто, кроме нас, этого не сделает, но на практике действительно так и есть. Они ездят туда, куда система не доезжает.

Кроме обычных лекарств, волонтеры помогают нашим военным тактической медициной и снаряжением. Гражданским – препаратами первой необходимости. Тата – ищет ресурсы и организует процесс. Наталья — фармацевт и терапевт для гражданских. Поездки в отдаленные села с медпомощью приносят не только физическую усталость, но и моральную.

Девушки служат еще и психологом для людей, у которых большая война забрала близких и родной дом. Для волонтеров это тоже своеобразная передовая, здесь приходится воевать с болью, отчаянием и человеческим горем.

– Мы встречали женщин, которые собственноручно выкапывали и вновь хоронили своих детей. Мы встречали детей, которые собственноручно хоронили своих родителей. Нет такого слова. Ужас – не подходит, ад – не подходит, зверство – не подходит. У меня нет слова, которое бы подходило, чтобы описать все это. И то, что они ощущали, как они это говорят, и то, что я чувствую, когда их слышу. И когда все, что я сейчас могу сделать, это взять их за руку, или потом позвонить кому-то, хоть как-то помочь, хоть на йоту, решить вопрос. Или облегчить их и так вообще нелегкую жизнь, – рассказала Тата.

Волонтеров поражает искренность и щедрость людей, потерявших едва ли не все имущество. Настоящие слезы вызывали моменты, когда из руин домов хозяева доставали какие-нибудь консервы. Наталью растрогала ситуация, когда в одном из сел бабушка в знак благодарности за медпомощь подарила вышиванки, которые вышивала всю жизнь.

Нет такого слова, чтобы описать войну в Украине. Истории волонтеров Таты Кеплер и Натальи Лелюх / 2 фотографии

Тата Кеплер вспомнила историю одной бабушки, которую зовут Мария Андреевна. Они увидели ее, когда в селе раздавали лекарства. От ее дома ничего не осталось, она вывозила мусор на тачке. Она стеснялась к ним сама подходить. Женщины сами ей предложили лекарство.

Волонтер Юрчик помог ей вывезти мусор. Спустя час вдруг Тата увидела, как Мария Андреевна бежит к ним с тазиком смородины. Представьте себе, ее дом уничтожен, а все, что осталось – это частица изуродованного огорода. И она пошла по этим разбросанным развалинам собирать ягоды.

— Ради такого ты просто хочешь бодрствовать, ты просто понимаешь, ради чего ты в принципе это все делаешь, — добавила Наталья.

С иронией Наталья Лелюх говорит, что давно пора разжиться плитоноской, куда вместо патронов можно будет положить мини-аппарат УЗИ. Она уверена: война – хороший вызов для врачей вспомнить все, чему учили в вузе, кроме своей специализации.

– Меня часто спрашивают, какая у меня специализация. А я уж и не знаю, что отвечать. Говорю: универсальный солдат. Чаще всего я выполняю роль терапевта. То есть, это семейный врач, терапевт. Во время поездок часто приходится делать ультразвуковые исследования, у меня для этого специальный переносной аппарат, который подключается к планшету. Кардиолог, у нас есть кардиограф, мы с собой возим и снимаем кардиограмму по возможности. А еще я за педиатра, гинеколога, хирурга, – перечислила она.

На восьмом месяце войны, когда волонтеры научились работать с большими масштабами, головная боль каждого благотворителя – деньги! Без них этот механизм помощи может остановиться.

Нет такого слова, чтобы описать войну в Украине. Истории волонтеров Таты Кеплер и Натальи Лелюх / 4 фотографии

— Я вчера договорилась о поставке тысячи турникетов, и спросила человека, могу ли оплачивать это частями. И он мне говорит: да, можно. Еще через полчаса мне звонит по телефону другой человек и спрашивает: чем тебе помочь, что оплатить? Я говорю: тысячу турникетов закупить! А он отвечает: давай, я тебе оплачу! Вот тогда наступает настоящая эйфория: когда тебе говорят, что все будет, – подчеркнула Тата.

По ее словам, сейчас много людей, которые не хотят донатить на войну, для них тактическая медицина — это война. Однако если не будет поддержки тактической медицины, если не будет поддержки военных, то некого будет спасать в тех далеких селах. Военные тоже используют тактическую медицину с гражданскими, они тоже могут пострадать от обстрелов.

– Им также нужны турникеты. И тебе, если ты оказываешься в зоне прилета, надо, чтобы у тебя был турникет. Который ты можешь наложить на того гражданского. И остановить ему кровотечение. Потому что он стечет кровью. Турникеты — это важно. Тактическая медицина – это важно! Поддерживать военных — это важно. Это очень важно! – призвала Тата.

Ни Тата, ни Наталья не думали, что придется жить во времена войны. Но она уже стала неотъемлемой частью жизни. Потому этот жизненный опыт уже не получится забыть просто так.

По словам Натальи, за это время она поняла, что не хочет тратить свою жизнь на то, что ей неважно. Она благодарна судьбе, что встретила свою команду, и считает, что это очень ценный подарок.