Ряду организаторов псевдореферендумов сообщили о подозрении

Сентябрь, 28 в 15:07

Сообщено о подозрении так называемому главе “ДНР”, председателю народного совета “ДНР” и члену “ЦИК ДНР”.

Установлено, что так называемый председатель народного совета “ДНР” созвал и провел внеочередное заседание псевдосовета, в ходе которого был вынесен на рассмотрение и принят фейковый закон “О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ” и постановление о его назначении. После чего “председатель ДНР” подписал псевдозакон.

Сейчас смотрят

Член “ЦИК ДНР” организовывала работу “заграничных избирательных участков”, решала вопросы финансирования работы “избирательных комиссий” из так называемого “бюджета ДНР” и устанавливала порядок “голосования” по адресам проживания.

— Прокуратура продолжает привлекать к ответственности представителей псевдореспублик и оккупационных администраций, начавших проведение постановочного волеизъявления о присоединении временно оккупированных территорий Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья к РФ, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении главе оккупационной ВГА, его так называемому заместителю, “председателю ЦИК”, а также “председателям избиркомов” Генического, Бериславского, Каховского и Скадовского районов.

– По данным следствия, в течение июля – сентября 2022 года глава оккупационной ВГА региона организовывал проведение псевдореферендума, обеспечивал его финансовую и материально-техническую поддержку. По его указанию создано 206 “территориальных и участковых избирательных комиссий”, сформированы реестры избирателей, — информируют в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что его так называемый заместитель обеспечивал пропаганду и проведение агитационных мероприятий, а глава так называемой “ЦИК” занималась созданием территориальных избирательных комиссий, формированием списков избирателей, обустройством помещений и другими организационными вопросами.

Также среди подозреваемых — главы избиркомов Генического, Бериславского, Каховского, Скадовского районов, которые обеспечивали “голосование” в общинах, в том числе путем обхода жителей по месту их жительства.

— Ранее уже было сообщено о подозрении председателю оккупационной администрации Запорожской области, председателю избирательной комиссии оккупационной администрации Запорожской области, председателям оккупационной администрации г. Бердянск, Акимовской ОТГ, г. Мелитополь, председателю оккупационной Мелитопольской районной администрации, — говорится в сообщении.

Им инкриминировано участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).