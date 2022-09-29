Совбез ООН откровенно смеялся: Кислица о выступлении постпреда РФ Небензи

Сентябрь, 28 в 21:34

Во время выступления российского постпреда Василия Небензи на заседании Совбеза ООН 27 сентября часть присутствующих откровенно тихо и дипломатично смеялась.

Об этом во время Єдиних новин заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

— Вчера произошло событие, которое я не помню за последние месяцы, может, год и больше. Часть Совета безопасности откровенно смеялась, когда Небензя начал выступать и говорить о необходимости “уважения к Совету безопасности” и “уважения к правилам”… Ни у кого среди членов Совета безопасности нет иллюзий на счет аморальных качеств Небензи и его приспешников, которые сидят за ним на заседаниях , – рассказал он.

Также представитель сообщил, что в самой организации уже звучат призывы относительно реформирования ООН. Кислица выразил надежду, что в скором времени состоятся “более содержательные консультации”.

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Он напомнил, что изменение устава ООН должны прежде всего поддержать постоянные члены Совбеза.

— Ключевой вопрос — когда наконец другие члены Совбеза дойдут предела, когда прекратят обращать внимание на РФ и ее право вето и открыто заявят, что больше не будут учитывать его, — говорит постпред.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября выступил на заседании Совбеза ООН. Обращение Зеленского к мировым нациям состоялось, несмотря на активные протесты со стороны представителя РФ Василия Небензи.