Сентябрь, 28 в 23:05

Украина не будет повышать минимальную зарплату после того, как с 1 октября текущего года она достигнет 6,7 тыс. грн.

Как сообщил в интервью Укринформу председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, это связано с высокой инфляцией в государстве из-за войны.

— Повышение социальных стандартов запланировано в этом году. Минимальная заработная плата увеличится в октябре до 6,7 тыс. грн, а в декабре растет прожиточный минимум. В проекте бюджета на следующий год социальная защита — один из приоритетов, на который предусмотрено 403 млрд грн. Но минимальная заработная плата действительно останется на уровне конца 2022 года, — пояснил он.

По его словам, большинство населения относится к этому с пониманием.

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— Мы очень хотели бы повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция. Но при этом у нас идет война, а в военное время очень четкие приоритеты, и большинство населения к этому относится с пониманием, — пояснил Аристов.

Ранее Верховная Рада проголосовала за проект Госбюджета на 2022 год, в котором учитывалось повышение минимальной зарплаты на 200 грн, что должно составить 6,7 тыс. грн. Эта норма начнет действовать с 1 октября 2022 года.