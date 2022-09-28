Сентябрь, 28 в 1:19

Украина имеет право использовать западное оружие для освобождения оккупированных Россией территорий, где Кремль недавно провел фейковые референдумы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Журналисты спросили Блинкена, даст ли Вашингтон согласие на использование Вооруженными силами Украины американского оружия на украинских землях, где оккупанты провели “референдумы”.

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— Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, если честно, мы никогда не планируем признавать аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией тем или иным способом, — сказал Блинкен.

Он добавил, что американское и другое западное вооружение, которое передают Украине, продемонстрировало свою эффективность при использовании контрнаступления ВСУ на Харьковщине, а также на юге Украины.

Госсекретарь США добавил, что “референдумы” не изменят ничего для территорий Украины, которые сейчас оккупированы Кремлем.

— Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях, — отметил Энтони Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с президентом России Владимиром Путиным не о чем будет разговаривать, если он решит аннексировать украинские земли, где российские захватчики провели так называемые референдумы.

Источник: US Department of State