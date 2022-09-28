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Факты / Україна

ВСУ могут использовать западное оружие на землях, где прошли псевдореферендумы — Блинкен

Илья Нежигай, редактор ленты
Ентоні Блінкен

Украина имеет право использовать западное оружие для освобождения оккупированных Россией территорий, где Кремль недавно провел фейковые референдумы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Журналисты спросили Блинкена, даст ли Вашингтон согласие на использование Вооруженными силами Украины американского оружия на украинских землях, где оккупанты провели “референдумы”.

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— Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, если честно, мы никогда не планируем признавать аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией тем или иным способом, — сказал Блинкен.

Он добавил, что американское и другое западное вооружение, которое передают Украине, продемонстрировало свою эффективность при использовании контрнаступления ВСУ на Харьковщине, а также на юге Украины.

Госсекретарь США добавил, что “референдумы” не изменят ничего для территорий Украины, которые сейчас оккупированы Кремлем.

— Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях, — отметил Энтони Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с президентом России Владимиром Путиным не о чем будет разговаривать, если он решит аннексировать украинские земли, где российские захватчики провели так называемые референдумы.

Источник: US Department of State

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