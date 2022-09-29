Сентябрь, 29 в 13:40

Президент Украины Владимир Зеленский в 81-ю годовщину трагедии Бабьего Яра почтил память жертв массовых расстрелов мирного населения нацистами в годы Второй мировой войны.

Он возложил цветы к памятнику жертвам трагедии, который расположен на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр.

Антигуманные режимы угрожают человечеству: Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра / 4 фотографии

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Также глава государства почтил память евреев, расстрелянных нацистами в Бабьем Яру. Владимир Зеленский подчеркнул, что мир должен сделать все, чтобы не допустить подобных трагедий и преступлений против человечности. К сожалению, они происходят и сегодня, в частности, на украинской земле.

– Любые антигуманные режимы представляют угрозу для всего человечества. Преступники, вызывающие такие трагедии, обязательно должны быть наказаны. Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять что-либо подобное в будущем, – добавил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский осмотрел инсталляцию Черный куб, посвященную 81-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напомним, 29 сентября в Украине вспоминают жертв Бабьего Яра. Местом массовых расстрелов он стал в период с 1941 по 1943 год, во время оккупации Киева нацистами.

За это время захватчики расстреляли здесь около 100-150 тыс. человек, две трети из которых были еврейского происхождения.