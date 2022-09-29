Сентябрь, 29 в 20:26

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов утверждает, что в октябре в Украине вырастут цены на топливо.

— Мы все с вами увидели, что господин Зеленский подписал акцизы на топливо. Акциз — это налог на роскошь. В условиях военного положения ни газ, ни бензин, ни керосин не может быть роскошью. Поэтому, по моему убеждению, этот шаг делать не надо было, — говорит эксперт.

По его словам, украинцев ожидает подорожание цен на топливо, когда же у людей доходы не растут.

— Если люди сегодня куда-то и едут, то они едут не для того, чтобы поехать в Макдональдс, а особенно если ездят где-то вблизи оккупированных территорий, то там они ездят в случае крайней необходимости и экономят на всем, — сказал Лупоносов.

По его оценке, рост цен на топливо будет определяться дополнительными акцизами, которые будут добавлены к стоимости топлива.

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Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, который частично возвращает акцизный налог на топливо за исключением топлива на нужды военных.

Согласно закону, акцизы возвращаются в размере:

бензин: €100 за 1 тыс. л;

дизель: €100 за 1 тыс. л;

биотопливо: €100 за 1 тыс. л;

газ: €52 за 1 тыс. л.

В то же время заместитель министра финансов Денис Кудин считает, что несмотря на возвращение акцизного налога на топливо цены на нефтепродукты в Украине не изменятся, поскольку согласно мировым тенденциям на рынке цены на нефть пошли вниз.