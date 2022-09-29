Сентябрь, 29 в 12:43

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что решение руководства РФ о мобилизации для Украинского государства было ожидаемым, а потому это ничего не поменяет в стратегии украинской армии.

Об этом Резников сказал в интервью Интерфакс-Украина.

– Поскольку его назвали частичная мобилизация, логично сократить его до чмобилизации. Это было абсолютно ожидаемое мероприятие и не было для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск, – заявил он.

Министр отметил, что Россия потеряла от 50 тысяч убитыми и не менее 100 тысяч ранеными.

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– Причем, это были подготовленные вояки. Абсолютного логичная реакция военно-политического руководства Кремля – начать восполнять эти потери, – сообщил он.

Алексей Резников предположил, что после проведения псевдореферендума россияне могут попытаться запугать Запад тем, что он не должен, якобы, давать возможность Украине стрелять западным оружием по юридически определенным территориям РФ.

– Поскольку там сидят юристы питерской правовой школы, они будут стараться легитимизировать свой беспредел. Но, извините, это временно оккупированные наши территории. Это территории Украины, признанные всеми, поэтому и HIMARS, и 155-й калибр будут продолжать деоккупировать наши земли, – сообщил министр.

Резников пояснил, что Генштаб просчитывает на несколько шагов вперед, как Украина будет реагировать на ту или иную ситуацию на фронте.

– В том числе, мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, в том числе, связанные с формированием резервов, их подготовкой. Решение о дополнительной мобилизации будет принимать Генштаб, – сказал он, напомнив, что в Британии проходят подготовку 30000 резервистов – мотивированных людей, а не “загнанных, как стадо баранов”.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы.