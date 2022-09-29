Командир вагнеровцев ликвидирован возле Бахмута
В Украине возле Бахмута ликвидирован командир ЧВК Вагнер 41-летний Алексей Нагин (Терек). Об этом сообщают в волонтерском расследовательском сообществе InformNapalm.
Так, в Telegram-канале сообщества, ссылаясь на ряд информресурсов, написали, что 20 сентября возле Бахмута был убит командир штурмового отряда ЧВК Вагнера по прозвищу Терек.
InformNapalm уточняет, что Нагин являлся “ветераном” войн в Чечне, Грузии, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
За “заслуги” перед РФ его наградили тремя орденами мужества, медалями “За отвагу” и За “защиту” Крыма, а также платиновой звездой героя ЧВК Вагнер.
Кроме того, Терек обладает званиями героя РФ и так называемых ДНР и ЛНР.
Ранее стало известно, что в Украине воюет около 4,5-5 тыс. наемников “группы Вагнера”.
Их используют для штурмовых действий на Донбассе.