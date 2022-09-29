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Факты / Україна

Командир вагнеровцев ликвидирован возле Бахмута

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Командир вагнеровцев ликвидирован возле Бахмута

В Украине возле Бахмута ликвидирован командир ЧВК Вагнер 41-летний Алексей Нагин (Терек). Об этом сообщают в волонтерском расследовательском сообществе InformNapalm. 

Так, в Telegram-канале сообщества, ссылаясь на ряд информресурсов, написали, что 20 сентября возле Бахмута был убит командир штурмового отряда ЧВК Вагнера по прозвищу Терек.

InformNapalm уточняет, что Нагин являлся “ветераном” войн в Чечне, Грузии, на Донбассе, в Сирии и Ливии.

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За “заслуги” перед РФ его наградили тремя орденами мужества, медалями “За отвагу” и За “защиту” Крыма, а также платиновой звездой героя ЧВК Вагнер. 

Кроме того, Терек обладает званиями героя РФ и так называемых ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что в Украине воюет около 4,5-5 тыс. наемников “группы Вагнера”. 

Их используют для штурмовых действий на Донбассе.

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