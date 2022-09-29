Сентябрь, 29 в 18:16

В украинской военной разведке считают “очень высокой” угрозу применения Кремлем тактического ядерного оружия против Украины.

Об этом сообщил в комментарии западным СМИ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он объяснил, что ядерное оружие примерно в 100 раз мощнее того типа ракет, которые Россия до сих пор использовала против нашей страны.

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По прогнозам разведки, ядерные удары РФ могут быть направлены на места дислокации украинских военных вдоль линии фронта, командные центры и инфраструктуру.

– Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре, — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя.

– Чтобы их (ядерные удары, — Ред.) остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы, — объяснил Скибицкий.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин снова шантажирует Украину и мир применением ядерного оружия “в случае угрозы территориальной целостности” РФ.

Комментируя эти заявления, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вряд ли это блеф, однако мир пытается сдерживать ядерную угрозу. Украинский лидер заверил, что угрозы Кремля не заставят Украину отказаться от освобождения территорий.

В СНБО пообещали обнародовать подробную инструкцию для украинцев по поводу действий в случае применения ядерного оружия.

Источник: ГУР Минобороны Украины