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Факты / Україна

Кремлевское фрик-шоу: Подоляк о планах РФ аннексировать территории Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кремлевское фрик-шоу: Подоляк о планах РФ аннексировать территории Украины
Фото: Unsplash

Кремлевское фрик-шоу, не имеющее никакого юридического смысла.

Так прокомментировал запланированный на 30 сентября спектакль диктатора Владимира Путина с “вхождением в состав РФ” временно оккупированных украинских территорий советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Анонсированная “церемония вхождения” не имеет никакого юридического смысла. Потому что субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну, — написал он в Twitter.

Подоляк призвал не тратить время на виртуальную ru-адженду.

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— Реальная жизнь будет более интересной: контрнаступление, деоккупация, трибунал, — добавил Подоляк.

29 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал объемное выступление российского диктатора Владимира Путина.

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Пропагандистские СМИ сообщают, что Путин планирует в пятницу, 30 сентября, объявить об аннексии четырех украинских областей, временно находящихся под российской оккупацией. При этом ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран, в том числе США, Канада, страны ЕС, Япония, заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

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