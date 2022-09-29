Кремлевское фрик-шоу: Подоляк о планах РФ аннексировать территории Украины

Сентябрь, 29 в 20:15

Кремлевское фрик-шоу, не имеющее никакого юридического смысла.

Так прокомментировал запланированный на 30 сентября спектакль диктатора Владимира Путина с “вхождением в состав РФ” временно оккупированных украинских территорий советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Анонсированная “церемония вхождения” не имеет никакого юридического смысла. Потому что субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну, — написал он в Twitter.

Подоляк призвал не тратить время на виртуальную ru-адженду.

Сейчас смотрят

— Реальная жизнь будет более интересной: контрнаступление, деоккупация, трибунал, — добавил Подоляк.

«Кремлівське фрік-шоу». Анонсована «церемонія входження» не має жодного юридичного сенсу.Бо суб’єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається.Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2022

29 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал объемное выступление российского диктатора Владимира Путина.

Пропагандистские СМИ сообщают, что Путин планирует в пятницу, 30 сентября, объявить об аннексии четырех украинских областей, временно находящихся под российской оккупацией. При этом ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран, в том числе США, Канада, страны ЕС, Япония, заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.