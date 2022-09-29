Сентябрь, 29 в 19:36

Российское руководство пытается восстановить подразделения, понесшие потери на фронте. Для этого в так называемой ДНР проводят призыв заключенных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По их данным, Россия использует любые методы восстановления потерь. Поэтому на оккупированной части Донецкой области так называемые местные власти проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных.

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— На временно оккупированной территории Донецкой области так называемые местные власти проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений, — отметили в Генштабе.

Кроме того, противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и удерживании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. От вражеских ударов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадали более 10 гражданских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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