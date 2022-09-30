Сентябрь, 29 в 22:33

Соединенные Штаты Америки реалистично относятся к перспективе вступления Украины в НАТО, однако в организации пока нет единства по этому поводу.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

— На сегодняшний день я не могу назвать Соединенные Штаты скептиками, я могу назвать их реалистами. США поддерживают Украину в наших евроатлантических устремлениях, но США очень ценят трансатлантическое единство. Поэтому понимая, что нет единства и нет стопроцентных голосов, занимали такую ​​позицию, как они занимали, — отметила она.

По словам Маркаровой, если Украина будет дальше работать со всеми своими партнерами, вступление рано или поздно состоится.

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– Я думаю, что эти 215 дней (войны, – Ред.) показали, что именно Украина может дать НАТО. Мы можем очень многое предложить блоку НАТО, — добавила посол.

Недавно в НАТО заявили, что они продолжат поддерживать Украину, против которой ведет полномасштабную войну РФ, с наступлением зимы.

Источник: Европейская правда