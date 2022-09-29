Сентябрь, 29 в 0:13

Боевые возможности Вооруженных сил Украины стремительно растут, несмотря на угрозы РФ уничтожить критическую инфраструктуру, мобилизацию и применение дронов иранского производства.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович во время эфира на Фейгин Live.

— Украина поставляет артиллерийские боеприпасы, ПВО, это к вопросу, что россияне угрожают уничтожить критическую инфраструктуру. Сейчас прямо сказано, что пришли ПВО. И еще будут заезжать. Уже немецкие IRIS-T пришли, и мы усиливаем качественно ПВО, — отметил он.

Кроме того, Украина продолжает усиливать противовоздушную систему обороны, также уже есть реакция на применение РФ иранских дронов Shahed-136.

Сейчас смотрят

– На иранские дроны – отреагировали, вопросу две недели. На пополнение отреагировали 18 HIMARS. Это удвоение состава. Артиллерийские снаряды еще подбрасывают, чтобы не было дефицита, – говорит Арестович.

Советник ОП также подчеркнул, что против усиленных боевых возможностей ВСУ военное руководство России собирается перебрасывать в фронт мобилизованную армию без подготовки.

Напомним, что США предоставят Украине дополнительное вооружение на $1,1 млрд в рамках нового пакета военной помощи. В частности, украинские военные получат РСЗО HIMARS.

Также украинские защитники активно сбивают дроны-камикадзе иранского производства. Так, РФ выпустила по южным областям Украины по меньшей мере 32 беспилотника, 22 из них — уничтожили.