Сентябрь, 29 в 18:59

В пятницу, 30 сентября, в Кремле готовятся подписать документы об аннексии захваченных российскими войсками украинских территорий, где в течении нескольких последних дней оккупанты провели фейковые референдумы.

Об этом сообщил спикер президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о некоторых временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия намерена аннексировать по итогам так называемого голосования.

По словам Пескова, перед подписанием документов об аннексии российский диктатор Владимир Путин выступит перед депутатами.

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Ожидается, что подписывать “договоры” будут с главарями террористических группировок “ДНР” и “ЛНР”, а также гауляйтерами российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

Может ли это повлиять на ситуацию на фронте и какими будут следующие шаги российского диктатора – читайте в материале.

Карта боевых действий в Украине

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 сентября российские войска продолжают сосредотачиваться на попытках полной оккупации Донецкой области.

Они пытаются удерживать захваченные территории, а также срывать активные действия Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях. Но украинские военные противостоят врагу.

Только за минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Между тем в американском Институте изучения войны 28 сентября сообщали, что ВСУ наступают в районе Лимана Донецкой области.

Эксперты предполагают, что прорыв Лиманского котла, вероятно, повлечет за собой серьезные последствия для российской группировки в северной части Донецкой и западной части Луганской областей.

Это может позволить украинским войскам нести угрозу российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк – Лисичанск.

Фото: ISW

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что в случае освобождения Лимана, ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк.

По его мнению, в районе Лимана украинская армия действительно может развить темп наступления, как в Харьковской области, потому что за ним, возможно, нет укреплений до рубежа Кременная – Сватово.

Фото: Deep State

Как РФ пытается пополнить свои потери

Несмотря на то, что Россия не признает свои серьезные потери на войне против Украины, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

По официальным данным, в армию планируют призвать 300 тыс. резервистов. Но российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что в РФ собираются мобилизовать 1,2 млн граждан.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 29 сентября сообщил, что в России с самого начала объявления мобилизации уже призвали 100 тыс. человек.

Россияне от такого шага не в восторге. Они сразу же бросились штурмовать границы, чтобы уехать за пределы РФ. Некоторые прибегли к более радикальным мерам.

Так, в одном из российских городов мобилизованный поджег себя, а в Иркутской области мужчина вошел в помещение военкомата и выстрелил в военкома.

Фото: Getty Images

Желания ехать на войну в Украину у россиян нет. Ведь понятно, что они станут очередным пушечным мясом. По официальной информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 58 580 своих военных.

Не меньшие цифры и уничтоженной вражеской техники. Так, Вооруженные силы Украины ликвидировали более 2,3 тыс. танков, 4,9 тыс. боевых бронированных машин, сбили более 200 самолетов и еще столько же вертолетов.

Кроме того, наши военные сообщают, что российское военное руководство продолжает пополнять потери в живой силе, в частности комплектовать свои подразделения за счет заключенных.

По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 таких человек. Их подготовка продлится до 30 сентября.

Также Россия продолжает направлять в районы ведения боевых действий только мобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области отправилось семь единиц танков, два из которых попали в ДТП по дороге.

27 сентября из Севастополя в Херсонскую область отправили 2 тыс. мобилизованных из Крыма. Известно, что военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики получили распоряжение в первую очередь призывать в ряды российских оккупационных войск крымских татар.

Их отправляют в части, которые выполняют задачи в районах наиболее интенсивного ведения боев.

На то, что Россия сталкивается с большими потерями в войне против Украины, указывают еще одни цифры. Так, издание Foreign Policy со ссылкой на западных военных сообщает, что РФ отвела от границ с Финляндией и странами Балтии около 80% своих войск.

По информации издания, в Калининградском районе и балтийском регионе их осталось лишь около 6 тыс. Но это количество может измениться из-за мобилизации.

Между тем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Беларусь готовится принять 20 тыс. новых мобилизованных из России. Их перебрасывают для пополнения российских подразделений, которые дислоцируются в стране.

Прибывшим военным передадут российскую военную технику и вооружение со складов на территории Беларуси.

Комментируя перебрасывание мобилизованных в Беларусь, военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что логику такого шага проследить сложно.

Он объясняет: 20 тыс. мобилизованных – это примерно 20 батальонных тактических групп. Если сравнивать это с полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля с территории Беларуси, тогда был использован ресурс 40 наиболее профессиональных и подготовленных БТГ.

Но даже тогдашние так называемые элитные войска не продержались на северном плацдарме даже месяц. Сейчас – это 20 групп российских частично мобилизованных, недоукомплектованных, недооснащенных, недосформированных, непрофессиональных и некачественных.

Поэтому, по мнению эксперта, нельзя исключать, что мобилизованных отправляют в Беларусь, чтобы они прошли подготовку, а оттуда их уже могли перебросить на какое-то направление.

Если же говорить о вероятности наступления со стороны Беларуси, то Александр Коваленко отмечает, что такого количества военных для этого очень мало. Особенно если учитывать качество подготовки мобилизованных, то для наступательных действий нужно хотя бы 100 тыс.

Повлияет ли аннексия на ситуацию на фронте

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV говорит, что, по его мнению, на ситуацию в зоне боевых действий объявление об аннексии отдельных захваченных украинских территорий не повлияет.

По словам эксперта, к тому, что будет происходить 30 сентября, можно относиться как к определенной информационно-психологической спецоперации. Он объясняет, что таким образом Кремль попытается заверить россиян в том, что у них якобы появились какие-то новые территории.

Во-вторых, это будет объяснением того, за что в Украине погибли более полусотни российских военных, а десятки тысяч получили ранения. Третий важный аспект заключается в том, чтобы создать определенный конспирологический фундамент на будущее.

– В будущем россияне смогут использовать факт проведения так называемых референдумов. Даже когда наша страна вернет свои территории к международно признанным границам 1991 года, в РФ смогут повторять свой нарратив, что в Украине якобы были люди, которые хотели жить с Россией. Это смогут использовать информационно даже после смены власти в России. Ведь электорат нового российского лидера все равно будет состоять из представителей реваншистских настроений, которым нужно будет скармливать информационный фаст-фуд о недоимперстве, – объясняет эксперт.

Что касается дальнейшей ситуации на фронте, то, по мнению Александра Коваленко, она не изменится. Вооруженные силы Украины как контрнаступали, так и будут продолжать это делать.

Фото: Генштаб ВСУ

А вот для России объявление аннексии обернется еще одной порцией политических и экономических санкций. В то же время Украина получит еще больше оружия и поддержки.

Кстати, нельзя исключать, что, возможно, удастся получить и новую номенклатуру вооружения, которое поможет значительно ускорить освобождение украинских территорий от оккупантов.

В то же время Александр Коваленко называет очень хорошим сигналом, что Россия отвела от границ с Финляндией и странами Балтии около 80% своих войск.

— Это указывает на то, что Россия не сделает ничего такого, что заставит НАТО применить 5 статью Коллективной безопасности (если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения страны-участники союза сочтут это вооруженным нападением на всех них, – Ред.). И это опять-таки указывает на то, что россияне не будут наносить тактический ядерный удар по территории Украины. Потому что это и является возможностью использовать 5 статью, – объясняет эксперт.

В общем Александр Коваленко подытожил, что Путин своим решением объявить об аннексии некоторых захваченных украинских территорий создал лишь очередные проблемы для РФ.