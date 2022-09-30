Взрывы в Запорожье второй раз за день: что известно
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В Запорожье прогремели взрывы.
Перед этим в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Местные Telegram каналы сообщают о как минимум двух взрывах и пишут о возможной работе ПВО.
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В то же время другие сообщества пишут про вражеские “прилеты”, однако подтверждений пока нет.
Впоследствии глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил обстрел города.
— Враг атакует областной центр. Громкий грохот — это работает противовоздушная оборона! В пределах Запорожья прилетов пока нет. Есть риск повторных атак, — сообщил он.