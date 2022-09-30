Сентябрь, 29 в 23:00

В Запорожье прогремели взрывы.

Перед этим в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Местные Telegram каналы сообщают о как минимум двух взрывах и пишут о возможной работе ПВО.

Сейчас смотрят

В то же время другие сообщества пишут про вражеские “прилеты”, однако подтверждений пока нет.

Впоследствии глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил обстрел города.