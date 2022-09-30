Запрет на удары по РФ касается только HIMARS из США – Маркарова
Соглашение Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью одному из изданий.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. Она уточнила, что это касается именно HIMARS.
– У нас есть договоренности с Соединенными штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет, — заявлял министр.
28 сентября Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $1,1 млрд, куда войдут новые системы РСЗО HIMARS, а также другое вооружение и техника.
Источник: Европейская правда