Сентябрь, 29 в 21:49

Соглашение Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью одному из изданий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. Она уточнила, что это касается именно HIMARS.

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– У нас есть договоренности с Соединенными штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет, — заявлял министр.

28 сентября Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $1,1 млрд, куда войдут новые системы РСЗО HIMARS, а также другое вооружение и техника.

Источник: Европейская правда