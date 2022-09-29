Сентябрь, 29 в 11:35

Проблема атак иранских беспилотников Shahed-136 на разные объекты в Украине находится в стадии решения. Эти дроны-камикадзе Иран недавно передал российской армии.

Как сообщил в одном из интервью министр обороны Украины Алексей Резников, украинские военные сбивают их достаточно эффективно.

– Мы уже ее (проблему, – Ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих “шахедов”. Наши научились их глушить, – подчеркнул Резников.

Министр уточнил, что Украина уже обратилась к странам-партнерам, в том числе к тем, которые не желают поставлять оружие, но могут провести качественную экспертизу. Минобороны решило передать им запчасти сбитых беспилотников для изучения и последующей поставки Украине систем подавления “шахедов”.

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По словам Резникова, ряд стран, не желавших передавать вооружение, заинтересовались этим предложением.

Как известно, в последние недели в Украине все чаще фиксируют атаки иранских ударных беспилотников Shahed-136. Такие дроны, в частности, были уничтожены над Одесской и Николаевской областями.

По состоянию на 28 сентября в ОК Юг сообщали, что российские войска выпустили по южным областям Украины по меньшей мере 32 иранских дрона-камикадзе, и 22 из них сбили ВСУ.

Об опасности атаки этого дрона может сигнализировать звук, напоминающий работу двигателя бензопилы или мотороллера. Российские оккупанты не могут использовать их везде из-за ограниченной дальности полета.

Стоит отметить, что из-за предоставления РФ дронов МИД Украины лишило посла Ирана аккредитации.