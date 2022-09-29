ВСУ обстреляли позиции оккупантов в Чаривном, Олешках и Херсоне
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения накануне покрывали плотным огнем позиции армии РФ в южных областях страны.
Шесть авиаударов пришлись по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям противовоздушной обороны россиян.
Ракетно-артиллерийские подразделения в течение 28 сентября выполнили более 220 огневых задач, попав в четыре района сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне, а также в две станции радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе.
Кроме того, нанесли контрольный удар по мосту в Новой Каховке.
– В районе Крещеновки нашими активными действиями подавлен вражеский опорный пункт, – перечисляют успехи прошедшего дня в Оперативном командовании Юг.
Враг, в свою очередь, тоже нанес шесть авиаударов накануне.
В частности, три крылатые ракеты типа воздух – воздух оккупанты выпустили по самолетам Воздушных сил ВСУ. Потерь украинской авиации нет.
С потерями отступила почти рота захватчиков после неудачной попытки улучшить тактическое положение от Чкалового в сторону Безымянного.
Согласно подтвержденным данным, 28 сентября российские войска на Юге Украины потеряли:
- 18 военных,
- два танка,
- шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники,
- три беспилотника типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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