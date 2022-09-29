Сентябрь, 29 в 7:07

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения накануне покрывали плотным огнем позиции армии РФ в южных областях страны.

Шесть авиаударов пришлись по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям противовоздушной обороны россиян.

Ракетно-артиллерийские подразделения в течение 28 сентября выполнили более 220 огневых задач, попав в четыре района сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне, а также в две станции радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе.

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Кроме того, нанесли контрольный удар по мосту в Новой Каховке.

– В районе Крещеновки нашими активными действиями подавлен вражеский опорный пункт, – перечисляют успехи прошедшего дня в Оперативном командовании Юг.

Враг, в свою очередь, тоже нанес шесть авиаударов накануне.

В частности, три крылатые ракеты типа воздух – воздух оккупанты выпустили по самолетам Воздушных сил ВСУ. Потерь украинской авиации нет.

С потерями отступила почти рота захватчиков после неудачной попытки улучшить тактическое положение от Чкалового в сторону Безымянного.

Согласно подтвержденным данным, 28 сентября российские войска на Юге Украины потеряли:

18 военных,

два танка,

шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники,

три беспилотника типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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