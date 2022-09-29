ВСУ отразили атаки российских оккупантов возле 11 населенных пунктов — Генштаб
Украинские защитники отбили атаки в районах 11 населенных пунктов. Оккупанты продолжают нести значительные потери на фронте.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
— За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное, — отметили в Генштабе.
Кроме того, ВСУ поразили противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что привело к детонации боеприпасов.
В результате поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.
В лечебные учреждения города Старобельск Луганской области доставлено более 200 раненых захватчиков.
В Генштабе добавили, что украинская авиация нанесла семь ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Наши подразделения ПВО сбили БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.
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