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Встретилась с Зеленским: глава Национального собрания Франции впервые посетила Украину

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Встретилась с Зеленским: глава Национального собрания Франции впервые посетила Украину

В Украину 29 сентября впервые посетила глава нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве. Она уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам президента, темой встречи стало незаконное проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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— Очень важно, чтобы все наши партнеры, все лидеры цивилизованного мира максимально жестко осудили эти фейковые референдумы. Благодарим Францию ​​за поддержку Украины и четкую позицию в этом вопросе! – отметил он.

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Напомним, что 27 сентября Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонной. Он отмечал, что Украина ожидает также четкой реакции на псевдореферендумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях.

Фото: скриншот с видео

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