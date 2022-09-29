Встретилась с Зеленским: глава Национального собрания Франции впервые посетила Украину
В Украину 29 сентября впервые посетила глава нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве. Она уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил в соцсетях.
По словам президента, темой встречи стало незаконное проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
— Очень важно, чтобы все наши партнеры, все лидеры цивилизованного мира максимально жестко осудили эти фейковые референдумы. Благодарим Францию за поддержку Украины и четкую позицию в этом вопросе! – отметил он.
Напомним, что 27 сентября Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонной. Он отмечал, что Украина ожидает также четкой реакции на псевдореферендумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях.
Фото: скриншот с видео