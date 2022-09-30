Атака дронов: РФ выпустила семь Shahed-136 по Николаевской и Одесской областях
Накануне армия РФ выпустила семь дронов-камикадзе Shahed-136 по южным областям Украины.
В Николаевскую область оккупанты направили пять беспилотников, в Одесскую – два.
Три Shahed-136 над Николаевской областью были сбиты.
Один атаковал административное здание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе.
На местах попаданий работают спасательные и экстренные службы.
Информация о пострадавших, подчеркивают в Оперативном командовании Юг, не поступала.
Над Одесской областью противовоздушная оборона сбила два дрона-камикадзе.
Напомним, что около полуночи в Николаеве всего прогремело семь взрывов. Два из них, как уточнил руководитель областной военной администрации Виталий Ким, прогремели за городом.
Один из вражеских снарядов попал в девятиэтажку в спальном жилом районе Николаева. Под завалами оказались люди.
Около 18:00 россияне ударили по жилому району Николаева кассетными снарядами из Смерчей.
Три человека погибли на месте, 12 раненых госпитализированы в больницу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Джерело: ОК Юг
Фото: Сергей Братчук