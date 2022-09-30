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Факты / Україна

Атака дронов: РФ выпустила семь Shahed-136 по Николаевской и Одесской областях

Татьяна Забожко, редактор ленты
Дрон-камікадзе, випущений по Одесі 25 вересня 2022

Накануне армия РФ выпустила семь дронов-камикадзе Shahed-136 по южным областям Украины.

В Николаевскую область оккупанты направили пять беспилотников, в Одесскую – два.

Три Shahed-136 над Николаевской областью были сбиты.

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Один атаковал административное здание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе.

На местах попаданий работают спасательные и экстренные службы.

Информация о пострадавших, подчеркивают в Оперативном командовании Юг, не поступала.

Над Одесской областью противовоздушная оборона сбила два дрона-камикадзе.

Напомним, что около полуночи в Николаеве всего прогремело семь взрывов. Два из них, как уточнил руководитель областной военной администрации Виталий Ким, прогремели за городом.

Один из вражеских снарядов попал в девятиэтажку в спальном жилом районе Николаева. Под завалами оказались люди.

Около 18:00 россияне ударили по жилому району Николаева кассетными снарядами из Смерчей.

Три человека погибли на месте, 12 раненых госпитализированы в больницу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: ОК Юг

Фото: Сергей Братчук

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