Сентябрь, 30 в 21:58

Президент России Владимир Путин 30 сентября во второй раз за последние несколько дней решил обратиться к россиянам. Его обращение состоялось на фоне аннексии новых украинских территорий.

Факты ICTV собрали главные тезисы выступления российского диктатора.

Аннексия территорий Украины

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Путин начал речь с заявления о подписании “договоров” об аннексии оккупированных территорий Украины.

Он объявил о незаконном “присоединении” Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей к России. Несмотря на абсолютную фиктивность так называемых референдумов, диктатор сказал, что люди свой выбор сделали, и теперь они якобы навсегда будут гражданами России.

Президент РФ упомянул и ликвидированных боевиков “ЛДНР”, назвав их “героями России”.

А еще — заявил, что Россия якобы не стремится восстанавливать СССР, солгав об отсутствии национальных референдумов. “Миллионы” якобы сами стремятся вернуться на историческую родину.

Угрозы Путина и заявления о готовности к переговорам

Путин уверил, что не намерен обсуждать вопросы Херсонской и Запорожской областей. Более того, он угрожает применить все доступные средства для их “защиты”.

Он призвал Киев немедленно прекратить огонь и возвратиться за стол переговоров. Хотя Украина защищает свою землю от русского нашествия.

— Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися силами и средствами, — добавил он.

Опять виноват Запад

Путин не забыл вновь упрекнуть и Запад, обвинив в русофобии, а также в попытках развалить Россию и натравить народы друг на друга. Глава Кремля говорит, что западные страны хотят видеть россиян не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.

Он объявил врагом России “диктат Запада” и заявил, что западные страны хотят развалить РФ и собрать ренту гегемона.

— Запад вместо демократии использует подавление, эксплуатацию и порабощение, построенный им однополярный мир антидемократический, лживый и лицемерный насквозь, — высказался Путин.

О США также не забыл упомянуть

Российский президент считает, что США фактически оккупировали Германию, Корею, Японию. Он добавил, что США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие и создавшая прецедент.

Англосаксы и Северный поток

Во взрывах на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 российский президент тоже обвинил Запад. Мол, якобы англосаксы фактически приступили к уничтожению европейской энергоструктуры.

Путин критиковал не только политику Запада по отношению к РФ, но и ценности западных государств.

– Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы были родители №1, №2, №3? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, ведущие к деградации и вымиранию? – добавил он.

Снова повторил свои спекуляции о том, что зерно из Украины якобы не поставляется в беднейшие страны мира, что не соответствует действительности.

Свою 30-минутную речь российский диктатор завершил словами: За нами, правда, за нами Россия. Но мир все-таки считает иначе.

Выступление Путина – это какой-то странный урок истории

Политический эксперт Алексей Голобуцкий прокомментировал новое выступление российского диктатора.

– Как и прогнозировал, это был какой-то странный урок истории. К тому же, как всегда, придумана история, которая существует только в голове Путина, где Германия и Япония до сих пор оккупированы США. Уже видно, что он таки не валяет дурака: кукуха у Путина поехала на самом деле, он действительно верит в то, что говорит, — констатирует эксперт.

Он называет заявление Путина о том, что теперь аннексированные территории будут защищаться всеми доступными средствами, легким намеком на возможное применение ядерного оружия.

Голобуцкий назвал пшиком призыв президента к переговорам, ведь тот сразу подчеркнул, что статус аннексированных областей не обсуждается.

Путин надеется, что Европа уступит шантажу и под давлением внутренних проблем. Поскольку подробно и эмоционально описал энергетический кризис, якобы, англосаксы взорвали трубопровод и поэтому должны тепло одеваться и мерзнуть.

Путину нужно принимать не территории, а таблетки

Именно так прокомментировал обращение Путина политолог Олег Саакян.

Он обратил внимание, что Путин снова апеллирует к тому, что США применили ядерное оружие, нанеся удар по Японии.

– Это такая идея Путина – копировать и повторять то, что сделали США. За этим стоит такая фраза: а если они сделали, то нам что, нельзя? – говорит эксперт.

Политолог не сомневается, что на сегодняшний день у РФ отсутствуют внутренние предохранители от того, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Однако есть надежда, что сама система может дать сбой, и не все по вертикали согласятся выполнять приказ.

Цинизм и шизофрения в одном выступлении

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что решение об аннексии четырех украинских регионов – это попытка Путина взять политический реванш за поражения на фронте.

– Это было одновременно и циничное, и шизофреническое выступление. Шизофрения в том, что он в одних фразах угрожает ядерной войной, а в другой говорит о готовности к миру. Это путинский стиль. Одной рукой он подписывает приказы о мобилизации, дает указание на аннексию оккупированных территорий, другой соглашается на обмен пленными и показывает, что готов к переговорам, — указывает эксперт.

По словам Фесенко, Путин не понимает, что своими противоречивыми действиями, в частности аннексией, он снижает последние остатки надежды на возможный компромисс.