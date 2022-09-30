Для картинки завозили людей из Ростова и Крыма: Скибицкий о псевдореферендумах

Сентябрь, 30 в 15:16

Во время проведения так называемых референдумов относительно аннексии РФ временно оккупированных территорий Украины российские пропагандисты в разных местах снимали постановочные сюжеты с “гастролерами”, чтобы создать картинку для росТВ.

Об этом рассказал представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

– Завозили людей из Ростовской области и Крыма для того, чтобы создать так называемую массовку. Показать, как люди радуются, как они дружно идут голосовать. Эту картинку будут показывать российскому зрителю и попытаться убедить Европу, что это произошло в соответствии с международным правом, – уточнил он.

По его словам, росСМИ создали около 10 постановочных сюжетов, где зафиксированы красивые избирательные участки, на которых голосовало так называемое руководство оккупированных территорий.

Сейчас смотрят

– Но мы понимаем, что это фейк, это очередная мощная информационная кампания, которую проводит РФ, покрывая свои преступления, – подытожил военный разведчик.

Фиктивное волеизъявление проходило в период с 23 по 27 сентября. Террористы проводили “голосование” под дулом автоматов.