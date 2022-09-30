Фейковые места славы: Украина избавляется от мемориалов советских коммунистов и палачей

Сентябрь, 30 в 18:25

Одними из первых очищать город от памяти псевдогероев Октябрьской и Отечественной войны взялись в Виннице. Накануне 8 мая в музей под открытым небом вынесли “трех героев”, олицетворявших “преемственность поколений борцов за власть Советов”.

Стоял этот памятник, как и в большинстве городов Украины, в центре на солидном месте.

Но на самом деле, как исследовали историки, “мемориал славы” никогда не был местом памяти, связанным исключительно с событиями Второй мировой войны – прежде всего это памятник, который имел целью легализовать большевистскую оккупацию города.

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И, действительно, до прихода уже тогда “советских освободителей” центр Винницы – это сад, переходивший в бульвар. Так на языке документов рассказывает Александр Федоришен – директор Музея Винницы.

Правду о месте памяти группа историков активно начала исследовать с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года. И свою экспозицию так и назвали, Европейская площадь: пространство (не)памяти – об истории винницкого Мемориала Славы.

Ученые нашли очень много общего и с тогдашними, и с нынешними “освободителями”. Это застенки, которые превратили в массовые захоронения в центральном парке Винницы. И именно в 200 м от мест казни украинцев советские “герои” начали устанавливать свой пантеон славы. Именно на Европейской площади, где с начала XIX века графы Грохольские заложили городской сад. И именно это прекрасное место стало точкой узурпации большевиков.

Александр Федоришен отметил, что такой способ захоронений не практиковали ни православная, ни католическая, ни еврейская общины, которые на протяжении многих веков имели свои кладбища в окрестностях тогдашней Винницы.

Но для китайских наемников и убийц – чекистов, окрестности не подходили. Пропаганда требовала признания “героев”.

– Почему это место памяти и непамяти одновременно? Ибо мемориал, созданный в 1920-х годах и расширенный в последующие десятилетия, кроет в себе гораздо больше смыслов, чем поверхностный контекст восприятия этой локации как зоны памяти о Второй мировой войне.

Впервые индивидуальные и коллективные захоронения, связанные со Второй мировой, попали сюда только в 1958 году, – сказал Александр Федоришен.

Всего в зоне мемориала похоронены (а большей частью – перезахоронены) около 150 человек: от тех, кто участвовал в захвате Винницы и боролся против Украинской Народной Республики, до винницких подпольщиков в годы Второй мировой (например, Ляля Ратушная и Юрий Курий).

Фейковые места славы: Украина избавляется от мемориалов советских коммунистов и палачей / 9 фотографий

Заместитель директора Музея Винницы и соавтор выставки Сергей Гула подчеркнул, что захоронения настолько хаотичны, что в процессе трансформаций даже была потеряна могила главного чекиста Винницы Михаила Максимовича, который был фактическим организатором красного террора в городе с массовыми арестами, пытками и расстрелами в затылок со связанными руками.

Также, по словам ученого, своему захоронению на этом месте точно удивился бы Петр Запорожец, соратник Ленина, умерший еще в 1905 году.

Избавиться от символов российской пропаганды – это была позиция жителей Винницы. Эти места памяти использовались для оправдания полномасштабной военной агрессии против Украины.

И как сказал Александр Федоришен: “Нас на протяжении десятилетий заставляли идти и чествовать палачей нашего народа несколько раз в год. Тогда как об их жертвах начали говорить только с началом Независимости. Но именно о них, замученных за Украину, мы должны помнить”.