Сентябрь, 30 в 0:00

Мобилизированные российские оккупанты могут пробовать наступать со стороны Беларуси на Киев и Чернигов. Президент РФ Владимир Путин хочет повторить наступление на украинскую столицу.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Он прокомментировал информацию о том, что Беларусь готовится к приему российских вооружений, военной техники и личного состава.

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– Она вероятна, при чем вероятна с таким хорошим коэффициентом той же вероятности. То есть, возможно, что под Гомелем они снова соберутся, попытаются там что-то изобразить на Чернигов и Киев. Ходят слухи, что Путин до сжатия ягодиц хочет повторить наступление на Киев, понимая, что войска уже не профессиональны, надеясь задавить количеством. Мы понимаем, если мы за месяц перемололи суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными, — говорит советник ОП.

По его словам, украинская армия готова к возможному наступлению оккупантов с белорусского направления. Так, мысли о наступлении со стороны Волынской или Житомирской областей им не удастся воплотить в жизнь, ведь там врага ждут HIMARS, 155-мм артиллерия и очень злые украинские войска.

— Напоминаю, что сейчас там на границе идут боевые учения Национальной гвардии, пограничников, ВСУ, отрабатывающих все сценарии. Мы готовы, не делайте глупостей, – добавил Арестович.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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