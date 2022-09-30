Сентябрь, 30 в 16:54

Глава Офиса президента Андрей Ермак высказался о выступлении Владимира Путина и заявил, что нет смысла обращать внимание на тех, кому пора пить таблетки.

– Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. Но не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – едина. Только вперед, – отметил он у себя в соцсетях в пятницу, 30 сентября.

Напомним, российский диктатор выступил с заявлением, в котором сказал об аннексии украинских Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей – при том, что далеко не все эти территории находятся под временной оккупацией РФ.

Сразу после этого в росСМИ стала появляться информация о том, что подконтрольные Кремлю марионетки подписали нелегитимные бумаги о якобы “присоединении” к РФ.