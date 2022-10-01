Сентябрь, 30 в 23:06

Россия может пойти на эскалацию на фронте в ближайшее время, но украинские защитники готовы к любому развитию событий.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

— Россия постарается нам нанести максимальный ущерб. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Я хочу заметить, что перед заседанием СНБО прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. Мы благодарны всем, кто на Харьковском, Луганском направлениях двигается вперед. Признательны тем, кто защищает Донецкое направление и другие, — отметил он.

По словам Данилова, ВСУ понимают, что происходит на фронте и готовы к любому развитию событий.

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– Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны РФ, ведь у них происходит мобилизация, – добавил секретарь СНБО.

Он говорит, что в России могут активизироваться женщины, потому что у них забирают на войну мужчин. Такое движение уже происходит на Кавказе. Женщины понимают, что они остаются сами, и могут быть в авангарде всех процессов в РФ, потому что их мужчин отправляют в Украину насмерть.