Это не основной вопрос на данный момент: Боррель о заявке Украины в НАТО

Октябрь, 01 в 19:17

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе считают заявку Украины на членство в НАТО “не основным вопросом сейчас”.

Об этом пишет RTVE.

Так, Боррель отметил, что может понять желание Украины вступить в Альянс, но на данный момент это “не принципиально”.

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Важным, по его мнению, является продолжение поддержки Украины и введение санкций против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Это решение Украины уже поддержало четыре страны – Литва, Канада, Эстония и Латвия. Однако процедура требует, чтобы все 30 членов НАТО выразили поддержку единодушно.

Источник: RTVE