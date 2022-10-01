Это не основной вопрос на данный момент: Боррель о заявке Украины в НАТО
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе считают заявку Украины на членство в НАТО “не основным вопросом сейчас”.
Об этом пишет RTVE.
Так, Боррель отметил, что может понять желание Украины вступить в Альянс, но на данный момент это “не принципиально”.
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Важным, по его мнению, является продолжение поддержки Украины и введение санкций против России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Это решение Украины уже поддержало четыре страны – Литва, Канада, Эстония и Латвия. Однако процедура требует, чтобы все 30 членов НАТО выразили поддержку единодушно.
Источник: RTVE