Октябрь, 01 в 12:43

На Житомирской таможне разоблачили масштабную преступную схему на растаможке иностранных грузовых автомобилей.

Из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость убытки бюджета составляют почти 40 млн грн.

По информации СБУ, организовали схему более 10 граждан, среди них – шесть должностных лиц таможенного поста Житомир-центральный и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно.

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Почти 40 млн грн убытков: СБУ ликвидировала схему на Житомирской таможне / 3 фотографии

Участники схемы подавали в таможенный орган поддельные иностранные технические паспорта с откорректированными датами производства автомобилей.

Главные государственные инспекторы таможни не должным образом проверяли эти документы и гарантировали беспрепятственное таможенное оформление грузовиков.

СБУ установила, что на каждом авто злоумышленники экономили от 90 до 750 тыс. грн в зависимости от объема двигателя.

Участникам схемы сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.