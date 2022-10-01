Должны освободить все территории: Подоляк об аннексии РФ четырех регионов Украины

Октябрь, 01 в 14:18

Попытка России присвоить территории четырех украинских регионов никоим образом не повлияет на решимость Украины освободить все свои земли.

Об этом в интервью изданию Politico заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Для наших планов (аннексия Россией, – Ред.) не имеет значения. Народ должен освободить все свои территории. У нас нет других вариантов, когда речь идет о правильном завершении войны. Мы не можем оставить какой-то анклав (под российской оккупацией – Ред.) или создать новую линию разграничения, – говорит Подоляк.

Также он отметил, что не так давно объявленная мобилизация в РФ является свидетельством того, что в России закончилась профессиональная армия.

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– На смену этой армии приходят совершенно неподготовленные люди. Человеческий ресурс выбросили на передовую, и его просто уничтожат, – говорит Подоляк.

По его словам, Украине даже выгодно, что Россия объявила эту мобилизацию.

– Это показывает народу России, что страна действительно находится в состоянии войны, что ей не очень хорошо в этой войне и что сами россияне будут платить большую цену, – заметил советник.

Он считает, что мобилизация в России дает Украине повод призвать западных партнеров к усилению военной поддержки.

– Например, еще 100 ракет калибра 155 мм решили бы проблему, извините за такое высказывание, дополнительных человеческих ресурсов, которые Россия использует на поле боя, – подчеркивает Подоляк.

К тому же применение Россией ядерного оружия советник руководителя ОП считает абсурдом. В то же время, Украина призывает страны Запада недвусмысленно предупредить РФ о последствиях применения ядерного или химического оружия. По мнению Михаила Подоляка, нужно внедрить “очень жесткие ответные меры, направленные на уничтожение оборонной инфраструктуры России”.

Напомним, что США уже объявила о предоставлении Украине очередного пакета оборонной поддержки в размере $1,1 млрд, в том числе речь идет о 18 дополнительных ракетно-артиллерийских системах высокой мобильности (HIMARS).