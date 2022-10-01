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Факты / Україна

Мы в кольце, я позвонил попрощаться: оккупант плачет и паникует из-за ситуации на фронте

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мы в кольце, я позвонил попрощаться: оккупант плачет и паникует из-за ситуации на фронте

Военный РФ, находясь в тяжелом моральном состоянии, позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться с женой.

— Мы в кольце, Люб. Нам п*зда скоро. Люб! Люб! Я просто позвонил попрощаться. Тут п*здец короче полный. Нас осталось вообще, с моей группы, с разведгруппы, бл*дь… Еле пришли, — говорит оккупант.

В разговоре слышно, как российский военный сильно паникует и срывается на плач.

— Ой, нам сказали, что вы там держитесь. У вас приказ на смерть, да? — спрашивает женщина.

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К слову, в Тюменском военном училище готовятся к досрочному выпуску курсантов, чтоб перекинуть их на фронт в Украине.

Фото: ГУР

Источник: ГУР
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