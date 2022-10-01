Санкции СНБО коснутся детей, родственников Путина и его близкого окружения — Минэкономики
Список санкционных лиц, утвержденный решением СНБО Украины 30 сентября, содержит более 3 600 физических и юридических лиц.
Об этом сообщило Минэкономики.
— В частности, в списке фигурируют дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения; представители региональных властей России; олигархи и их близкое окружение; артисты и пропагандисты, включая граждан Украины, – отмечается в пресс-релизе министерства.
Согласно ему, под санкции также попали:
- предатели, перешедшие на сторону оккупантов;
- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
- представители высшего руководящего состава Вооруженных сил России;
- представители “правительств ЛНР/ДНР”, оккупационной власти АР Крым и главари боевиков, действующих на оккупированной территории Украины.
— Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, – отмечается в релизе.
Согласно ему, также приняты санкции против иностранных граждан – так называемых международных наблюдателей, участвовавших в “референдумах” на временно оккупированных территориях Украины.