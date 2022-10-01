Санкции СНБО коснутся детей, родственников Путина и его близкого окружения — Минэкономики

Октябрь, 01 в 12:36

Список санкционных лиц, утвержденный решением СНБО Украины 30 сентября, содержит более 3 600 физических и юридических лиц.

Об этом сообщило Минэкономики.

— В частности, в списке фигурируют дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения; представители региональных властей России; олигархи и их близкое окружение; артисты и пропагандисты, включая граждан Украины, – отмечается в пресс-релизе министерства.

Согласно ему, под санкции также попали:

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предатели, перешедшие на сторону оккупантов;

высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава Вооруженных сил России;

представители “правительств ЛНР/ДНР”, оккупационной власти АР Крым и главари боевиков, действующих на оккупированной территории Украины.

— Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, – отмечается в релизе.

Согласно ему, также приняты санкции против иностранных граждан – так называемых международных наблюдателей, участвовавших в “референдумах” на временно оккупированных территориях Украины.