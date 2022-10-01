Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Санкции СНБО коснутся детей, родственников Путина и его близкого окружения — Минэкономики

Малиновская Ангелина, редактор ленты
путін
Фото: Depositphotos

Список санкционных лиц, утвержденный решением СНБО Украины 30 сентября, содержит более 3 600 физических и юридических лиц.

Об этом сообщило Минэкономики.

— В частности, в списке фигурируют дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения; представители региональных властей России; олигархи и их близкое окружение; артисты и пропагандисты, включая граждан Украины, – отмечается в пресс-релизе министерства.

Согласно ему, под санкции также попали:

Сейчас смотрят
  • предатели, перешедшие на сторону оккупантов;
  • высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава Вооруженных сил России;
  • представители “правительств ЛНР/ДНР”, оккупационной власти АР Крым и главари боевиков, действующих на оккупированной территории Украины.

— Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, – отмечается в релизе.

Согласно ему, также приняты санкции против иностранных граждан – так называемых международных наблюдателей, участвовавших в “референдумах” на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте
Мы не будем стоять в стороне: США, Британия и Канада ввели новые санкции против России

Источник: Минэкономики
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка