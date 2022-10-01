В Мариуполе оккупанты распространяют фейки, чтобы люди не убегали из города после “референдума” — Андрющенко

Октябрь, 01 в 11:43

В Мариуполе оккупанты запустили очередную волну фейков, чтобы повлиять на местное население, которое после проведения псевдореферендума пытается покинуть город.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

И первый фейк касается гражданства. Россияне утверждают, что после референдума мариупольцы — граждане России, поэтому в Украине их ждет арест, а ЕС запрещает въезд.

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– Никакой ответственности за нахождение в оккупации, единоличное незаконное решение России об аннексии ни один мариуполец не несет. Такая же ситуация с нашими международными партнерами. Мариупольцы желательны во всех странах цивилизованного мира, – говорит Андрющенко.

Второй фейк от оккупантов — Украина якобы объявит предателями тех людей, которые получили “гуманитарку” или работали на разборах завалов.

— Мариупольцы, которые из-за российского плена вынуждены выживать, не являются коллаборантами из-за получения гуманитарной помощи или работы. За исключением руководящих и других должностей, связанных с организацией помощи оккупантам и определенным профессиям, — объяснил Андрющенко.

Источник: Петр Андрющенко