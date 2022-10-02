Октябрь, 02 в 0:28

Руководительница Минобороны Германии Кристин Ламбрехт впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибыла с не анонсированным визитом в Одессу. К коллеге присоединился министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщил Резников на своей странице в Twitter и сообщают немецкие СМИ.

Руководительница немецкого Минобороны заявила, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

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Он должен поступить в течение “следующих нескольких дней”, сообщила она.

Кристин Ламбрехт встретилась с военными, которые рассказали ей о работе САУ Gepard, которые Германия передала Украине. Руководительница Минобороны ФРГ заявила, эти самоходные зенитные установки помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ.

При этом руководительнице Минобороны ФРГ пришлось некоторое время находиться в бункере из-за воздушной тревоги в Одесской области.

Напомним, Германия передала Украине уже 30 зенитных самоходных установок Gepard, а также 6 тыс. боеприпасов к ним.

В то же время глава Минобороны Украины Резников рассказал, что Ламбрехт “привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии”.

— Мы обсудили текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью, госпожа министр была рада пообщаться с нашими воинами и увидеть систему Gepard на боевом дежурстве, — добавил он.

Украинский министр добавил, что это первый визит министра обороны Германии в Украину.

Источники: Oleksii Reznikov, DW

Фото: Oleksii Reznikov